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Израиль открывает границы для иностранных туристов

Израиль впервые за 20 месяцев открыл границы для иностранных туристов. Все они должны быть привиты вакциной из списка одобренных ВОЗ. С 15 ноября в страну начнут пускать и привитых двумя дозами "Спутника V".

Рост заболеваемости в Греции и России

Вирус продолжает ставить печальные рекорды. В Греции за сутки диагностировали максимальный показатель заболеваемости с начала пандемии: более 5 тысяч случаев заражения COVID-19. В России количество коек для пациентов с тяжелыми формами коронавируса достигло рекордных 290 тысяч.

В Шанхае закрыт Диснейленд

В Китае остается закрытым шанхайский Диснейленд. Его закрыли с вечера воскресенья после того, как в парке выявили всего один случай CОVID. Перед тем, как покинуть Диснейленд, каждый гость должен был сдать тест на коронавирус. Процедура заняла около четырех часов.

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