3.42 RUB
3.33 USD
3.58 EUR
ПолитикаОбществоПрезидентЭкономикаЗдоровьеКультураРегионыПроисшествияТехнологииСпортВ миреКругозорТелеграм новости
Израиль открывает границы для иностранных туристов
Израиль впервые за 20 месяцев открыл границы для иностранных туристов. Все они должны быть привиты вакциной из списка одобренных ВОЗ. С 15 ноября в страну начнут пускать и привитых двумя дозами "Спутника V".
Рост заболеваемости в Греции и России
Вирус продолжает ставить печальные рекорды. В Греции за сутки диагностировали максимальный показатель заболеваемости с начала пандемии: более 5 тысяч случаев заражения COVID-19. В России количество коек для пациентов с тяжелыми формами коронавируса достигло рекордных 290 тысяч.
В Шанхае закрыт Диснейленд
В Китае остается закрытым шанхайский Диснейленд. Его закрыли с вечера воскресенья после того, как в парке выявили всего один случай CОVID. Перед тем, как покинуть Диснейленд, каждый гость должен был сдать тест на коронавирус. Процедура заняла около четырех часов.
Президент
Все
Лукашенко и Алиев поставили новые цели по сотрудничеству во время переговоров в Баку
Александр Лукашенко прибыл с рабочим визитом в Азербайджан
Глава МИД Беларуси рассказал о повестке запланированных встреч Лукашенко на полях саммита в Баку
Лукашенко поздравил Думу Боко с избранием на должность Президента Ботсваны
Политика
Все
Общество
Все
В мире
Все
The Sunday Times: Елизавета II перед смертью назвала Бориса Джонсона "идиотом"
Демографические перспективы Латвии: к 2030 году население страны может снизиться до 1 млн человек
Экс-президент Литвы заявила, что новая коалиция в стране распространяет "кремлевский смрад"
Песков опроверг сообщения о телефонном разговоре Путина и Трампа
Регионы
Все
Происшествия
Все