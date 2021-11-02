Израиль открывает границы для иностранных туристов

Израиль впервые за 20 месяцев открыл границы для иностранных туристов. Все они должны быть привиты вакциной из списка одобренных ВОЗ. С 15 ноября в страну начнут пускать и привитых двумя дозами "Спутника V".

Рост заболеваемости в Греции и России

Вирус продолжает ставить печальные рекорды. В Греции за сутки диагностировали максимальный показатель заболеваемости с начала пандемии: более 5 тысяч случаев заражения COVID-19. В России количество коек для пациентов с тяжелыми формами коронавируса достигло рекордных 290 тысяч.

В Шанхае закрыт Диснейленд