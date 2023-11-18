Израиль отверг сделку с ХАМАС по освобождению заложников по формуле "50 на 50"

Сделка с ХАМАС по освобождению заложников по формуле "50 на 50" отвергнута Израилем. По сообщениям местных СМИ, представители израильской стороны потребовали, чтобы женщин не разлучали со своими детьми. Подчеркнули, что Тель-Авив был бы готов рассмотреть сделку в случае освобождения 70 пленников из Газы.

Не меньше 23 человек погибли при израильском авиаударе в Хан-Юнисе на юге сектора Газа, большинство жертв - дети. Число журналистов и сотрудников СМИ, погибших за время эскалации палестино-израильского конфликта , достигло 42. Генеральный секретарь международной неправительственной организации "Репортеры без границ" заявил, что никогда не видел такого количества журналистов, убитых за столь короткий промежуток времени. Также стало известно, что на КПП "Рафах" между сектором Газа и Египтом прибыла первая группа палестинских детей, которые должны пройти лечение в Эмиратах.