ПолитикаОбществоПрезидентЭкономикаЗдоровьеКультураРегионыПроисшествияТехнологииСпортВ миреКругозорТелеграм новости
ЕвропаКитайСШАУкраинаРоссияБлижний Восток

Израиль предложил ХАМАСу приостановить боевые действия в секторе Газа

Израиль предложил ХАМАСу приостановить боевые действия в секторе Газа

Израиль предложил ХАМАСу приостановить боевые действия в секторе Газа на два месяца через посредничество Катара и Египта, пишет БЕЛТА.

В рамках этого предложения предусматривается освобождение всех заложников, находящихся в Газе. Сообщение о предложении поступило от источников, близких к израильским официальным лицам.

Фото:pixabay.com

Президент

Все

Политика

Все

Общество

Все

В мире

Все

Регионы

Все

Происшествия

Все