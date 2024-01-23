Израиль предложил ХАМАСу приостановить боевые действия в секторе Газа на два месяца через посредничество Катара и Египта, пишет БЕЛТА.



В рамках этого предложения предусматривается освобождение всех заложников, находящихся в Газе. Сообщение о предложении поступило от источников, близких к израильским официальным лицам.



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