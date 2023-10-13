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Израиль предписал палестинцам перебраться на юг Газы в течение 24 часов
Власти Израиля предписали населению и представителям ООН на севере сектора Газа переместиться в течение 24 часов в его южную часть. Об этом сообщает БЕЛТА со ссылкой на РИА Новости.
Как сообщилофициальный представитель генерального секретаря ООН СтефанДюжаррик, 12 октября незадолго до полуночи руководителям групп Управления ООН по координации гуманитарных вопросов и Департамента охраны и безопасности в Газе поступила информация, что все население Газы к северу от Вади Газа должно перебраться на юг Газы. На это отводится 24 часа, уточнил Стефан Дюжаррик. Речь о 1,1 млн человек.
"Тот же приказ распространяется на всех сотрудников ООН и тех, кто находится в учреждениях ООН, включая школы, медцентры и клиники. ООН считает, что такое передвижение невозможно без разрушительных гуманитарных последствий", - сказал он.
Стефан Дюжаррик сделал заявление, что "ООН решительно призывает отменить такой приказ", ведь трагедия может превратиться в катастрофическую ситуацию.
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