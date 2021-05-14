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Израиль провел крупнейшую с начала конфликта атаку по объектам боевиков движения ХАМАС в Газе

Как заявили в Армии обороны Израиля, ночью 160 самолетов одновременно атаковали 150 целей в течение 40 минут. Воздушные силы поддерживались наземными войсками, однако на территорию сектора Газа ни один израильский солдат не вошел. Тем временем боевики движения ХАМАС сообщают о нанесении удара по израильскому химзаводу при помощи беспилотника. По подсчетам израильских военных, всего палестинские боевики выпустили с начала конфликта более 1 800 ракет.


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