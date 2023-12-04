Израиль расширил зону проведения операции, в коридоре для эвакуации населения Газы ведутся боевые действия

Израиль расширил зону проведения операции на юге сектора Газа. За 3 декабря здесь погибли от 700 до 2 тыс. мирных жителей. Все они стали жертвами интенсивных ракетных ударов. Арабские издания сообщают, что в ближайшие часы может начаться наземное вторжение в эту часть анклава. Не прекращаются бои также и на севере сектора Газа. Более того, узкий коридор, по которому осуществлялась эвакуация населения на юг, тоже стал зоной боевых действий. ЦАХАЛ штурмует города на Западном берегу реки Иордан.

Переговоры с ХАМАС об освобождении заложников пока не ведутся. Женщины и дети уже обменены, и группировка удерживает теперь только взрослых мужчин. Палестинские власти сообщают, что с начала октября в секторе Газа 50 тыс. семей остались без крова. Непригодны для проживания сотни тысяч домов - 60 % строений разрушены до основания, 250 тыс. серьезно пострадали.

Стало известно, что наведение ракет ЦАХАЛ доверил искусственному интеллекту. Он производит анализ доступной информации и сам выбирает объекты для атаки. Руководствуется искусственный разум, увы, соображениями эффективности, а не гуманизма.