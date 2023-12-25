Израиль расширяет военные действия в секторе Газа и продолжит их до победы, заявил премьер-министр страны

Израиль расширяет военные действия в секторе Газа и продолжит их до победы. С таким заявлением выступил премьер-министр Нетаньяху и начал выполнение обещанного.

В результате израильского авиаудара по лагерю палестинских беженцев Магази погибли более 60 человек. Также в ЦАХАЛ сообщили, что обнаружили сети туннелей в Джебалии. В ходе обыска были найдены тела пяти заложников.