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Израиль расширяет военные действия в секторе Газа и продолжит их до победы, заявил премьер-министр страны

Израиль расширяет военные действия в секторе Газа и продолжит их до победы. С таким заявлением выступил премьер-министр Нетаньяху и начал выполнение обещанного.

В результате израильского авиаудара по лагерю палестинских беженцев Магази погибли более 60 человек. Также в ЦАХАЛ сообщили, что обнаружили сети туннелей в Джебалии. В ходе обыска были найдены тела пяти заложников.

Тем временем число погибших в ходе конфликта палестинцев приближается к 20,5 тыс., более 54 тыс. получили ранения. Также, по информации "Аль-Джазира", в Газе с октября были убиты 103 журналиста, а Ближневосточное агентство ООН для помощи палестинским беженцам сообщило о гибели 142 своих сотрудников.

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