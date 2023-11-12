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Израиль собирается противостоять всему миру ради победы над ХАМАС - Нетаньяху

Израиль собирается противостоять всему миру ради победы над ХАМАС - Нетаньяху

Израиль собирается противостоять всему миру ради победы над ХАМАС, несмотря на давление международного сообщества. Такое заявление сделал премьер-министр страны Биньямин Нетаньяху, пишет БЕЛТА.

Нетаньяху также раскритиковал позицию президента Франции Эммануэля Макрона, который считает удары по сектору Газа необоснованными и незаконными.

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