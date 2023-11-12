3.41 RUB
3.36 USD
3.54 EUR
ПолитикаЭкономикаПрезидентОбществоТехнологииКультураРегионыПроисшествияЗдоровьеСпортВ миреКругозорТелеграм новости
Израиль собирается противостоять всему миру ради победы над ХАМАС - Нетаньяху
Израиль собирается противостоять всему миру ради победы над ХАМАС, несмотря на давление международного сообщества. Такое заявление сделал премьер-министр страны Биньямин Нетаньяху, пишет БЕЛТА.
Нетаньяху также раскритиковал позицию президента Франции Эммануэля Макрона, который считает удары по сектору Газа необоснованными и незаконными.
Новости по теме:
Президент
Все
Политика
Все
Общество
Все
В мире
Все
Регионы
Все
Происшествия
Все
Во время футбольного матча Франция - Израиль подрались болельщики сборных
В Бресте военнослужащий спас жизнь 4-летнему мальчику, выпавшему из окна третьего этажа
288 тыс. рублей заплатит отец за шалость сына и лечение пострадавшей на пожаре в Белыничском районе
Брестские таможенники помогли изъять 225 кг психотропов - подробности 20 ноября