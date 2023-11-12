Израиль собирается противостоять всему миру ради победы над ХАМАС - Нетаньяху

Израиль собирается противостоять всему миру ради победы над ХАМАС, несмотря на давление международного сообщества. Такое заявление сделал премьер-министр страны Биньямин Нетаньяху, пишет БЕЛТА.



Нетаньяху также раскритиковал позицию президента Франции Эммануэля Макрона, который считает удары по сектору Газа необоснованными и незаконными.