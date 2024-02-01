Израиль согласился на прекращение огня в секторе Газа - МИД Катара

Израиль согласился на прекращение огня в секторе Газа, сообщает БЕЛТА .

Израиль принял предложение посредников о прекращении огня в палестинском секторе Газа. Представитель МИД Катара Маджид аль-Ансари сообщил телеканалу Al Jazeera, что получена положительная реакция от палестинского движения ХАМАС.

7 октября Израиль столкнулся с масштабной ракетной атакой из сектора Газа, проведенной боевиками организации ХАМАС в рамках операции "Потоп Аль-Аксы". После этого боевики проникли в южные районы Израиля, атакуя как военных, так и гражданских, и взяли в заложники более 200 человек. По последним данным властей Израиля, число погибших составляет около 1,2 тыс. человек, включая гражданских лиц, солдат, иностранных граждан и рабочих, а более 5 тыс. получили ранения.

В ответ на действия ХАМАС израильская армия начала операцию "Железные мечи" в секторе Газа. В течение нескольких дней израильские военные захватили контроль над всеми населенными пунктами у границы с Газой и начали проводить авиационные удары по различным объектам, включая гражданские, на территории сектора. Кроме того, Израиль объявил о полной блокаде сектора Газа, прекратив поставки воды, продуктов питания, электричества, медикаментов и топлива.

В конце октября началась наземная фаза операции в анклаве, где город Газа был окружен израильскими сухопутными силами, а анклав был разделен на южную и северную части. По данным Минздрава, число погибших от израильских обстрелов сектора Газа с 7 октября превысило 27 тыс. человек, а более 66 тыс. получили ранения.