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Израиль стягивает военную технику к границе с сектором Газа. От чего зависит наземное наступление?
Наземное наступление Израиля, вероятно, начнется только после визита Байдена - завтра он прибудет в страну. Пока Израиль стягивает военную технику к границе с сектором Газа. Военные формируют полевые лагеря с танками, гаубицами, машинами МТО и бульдозерами, которые будут расчищать проходы для пехоты. Также принято решение о формировании почти 350 подразделений быстрого реагирования, действующих под эгидой полиции во всех городах Израиля. Кроме того, США направляют на помощь в Израиль две тысячи морских пехотинцев.
Ночью ЦАХАЛ атаковал более 200 военных объектов в секторе Газа. А всего за неделю Израиль сбросил на анклав более 10 тысяч бомб, что вдвое больше, чем США сбросили на Афганистан за год. Зону конфликта уже покинули более миллиона палестинцев, сотни беженцев скопились у КПП "Рафах" на границе с Египтом. Каир, столкнувшийся с давлением Запада принять у себя миллион палестинцев, пригрозил отправить беженцев в Евросоюз. Не может принять палестинских беженцев и Иордания. Этот вопрос является для королевства красной линией, отметил лидер государства.
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