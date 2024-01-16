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Израиль завершил наступление на севере сектора Газа, финал активной фазы близится и на юге
Армия обороны Израиля завершила активные наступательные действия на севере сектора Газа. Об этом заявил израильский министр обороны.
По его словам, на севере анклава разбиты все подразделения "ХАМAС". Военнослужащие подавляют остатки сопротивления группировки в этом районе. Глава Минобороны Израиля также добавил, что вскоре активная фаза операции завершится и в районе Хан-Юниса на юге сектора. В этой зоне военные преследуют лидеров движения, а также стараются перерезать наземные дороги в Рафах и подземные туннели.
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