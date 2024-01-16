Израиль завершил наступление на севере сектора Газа, финал активной фазы близится и на юге

По его словам, на севере анклава разбиты все подразделения "ХАМAС". Военнослужащие подавляют остатки сопротивления группировки в этом районе. Глава Минобороны Израиля также добавил, что вскоре активная фаза операции завершится и в районе Хан-Юниса на юге сектора. В этой зоне военные преследуют лидеров движения, а также стараются перерезать наземные дороги в Рафах и подземные туннели.