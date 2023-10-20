Израиль завершил подготовку к наземной операции в секторе Газа - точная дата начала наступления держится в секрете

Подготовка к наземной операции ЦАХАЛ в секторе Газа завершена, однако точная дата начала наступления держится в секрете, информирует Армия обороны Израиля. Также представитель военных заявил, что первые гуманитарные грузы через КПП "Рафах" из Египта доставят палестинцам не позднее субботы. А глава МИД еврейского государства вместе с послами 22-х стран призвал допустить сотрудников Международного комитета Красного Креста к заложникам в Газе, чтобы оценить их состояние.

Ночью продолжились обстрелы палестинских территорий. Был нанесен бомбовый удар по церкви Святого Порфирия, где погибли 9 человек. Еще 18 палестинцев убиты при обстреле Израилем лагеря беженцев на севере сектора Газа. Утром ЦАХАЛ нанес удары по объектам "Хезболлы" на юге Ливана в ответ на обстрел израильской территории.