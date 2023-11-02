Израиль заявил, что добился ощутимых успехов в ходе наземной операции в секторе Газа

Израильская армия заявила, что добилась ощутимых успехов в ходе наземной операции в секторе Газа.

Известно, что наступление ведется с пяти направлений. В настоящий момент ЦАХАЛ обошел лагерь беженцев Джабалия и вышел к западным окраинам города Газа. Арабские источники публикуют видео атак со стороны бойцов ХАМАС, в ходе которых подразделения противника терпят урон от ударов дронами, гранатометами и прочим оружием. В Сеть утекли кадры выгрузки трупов солдат в одной из больниц Израиля.

Почти до тысячи выросло число жертв и раненых после двойного удара Израиля по лагерю беженцев Джабалия в секторе Газа. Большинство - это мирные жители. Под завалами могут находиться 120 человек. При этом ЦАХАЛ заявил, что убит был один из лидеров ХАМАС, а погибшие женщины и дети - трагический, но необходимый сопутствующий ущерб. Считают так далеко не все. Например, Анджелина Джоли выступила с осуждением Израиля за "преднамеренную бомбардировку населения, которому некуда бежать".

Покинуть сектор Газа действительно затруднительно. Накануне выехать смогли лишь 350 иностранцев, причем не были выпущены в Египет даже обладатели американских паспортов. В самом Израиле власти пресекают всякое инакомыслие. Полиция провела рейд в Иерусалиме, где применила силу к тем, кто поддерживает палестинцев.