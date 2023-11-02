3.41 RUB
3.36 USD
3.54 EUR
ЭкономикаПрезидентОбществоПолитикаПроисшествияЗдоровьеТехнологииКультураРегионыСпортВ миреТелеграм новостиКругозор
Израиль заявил, что добился ощутимых успехов в ходе наземной операции в секторе Газа
Израильская армия заявила, что добилась ощутимых успехов в ходе наземной операции в секторе Газа.
Известно, что наступление ведется с пяти направлений. В настоящий момент ЦАХАЛ обошел лагерь беженцев Джабалия и вышел к западным окраинам города Газа. Арабские источники публикуют видео атак со стороны бойцов ХАМАС, в ходе которых подразделения противника терпят урон от ударов дронами, гранатометами и прочим оружием. В Сеть утекли кадры выгрузки трупов солдат в одной из больниц Израиля.
Почти до тысячи выросло число жертв и раненых после двойного удара Израиля по лагерю беженцев Джабалия в секторе Газа. Большинство - это мирные жители. Под завалами могут находиться 120 человек. При этом ЦАХАЛ заявил, что убит был один из лидеров ХАМАС, а погибшие женщины и дети - трагический, но необходимый сопутствующий ущерб. Считают так далеко не все. Например, Анджелина Джоли выступила с осуждением Израиля за "преднамеренную бомбардировку населения, которому некуда бежать".
Покинуть сектор Газа действительно затруднительно. Накануне выехать смогли лишь 350 иностранцев, причем не были выпущены в Египет даже обладатели американских паспортов. В самом Израиле власти пресекают всякое инакомыслие. Полиция провела рейд в Иерусалиме, где применила силу к тем, кто поддерживает палестинцев.
Военная операция уже обошлась Израилю в 7,5 млрд долларов. Это, по всей видимости, только начало. Премьер-министр страны Биньямин Нетаньяху предупредил сограждан, что война будет долгой и тяжелой, но Израиль к ней готов.
Президент
Все
Политика
Все
Общество
Все
Эта разработка сможет спасти жизнь: курсант УГЗ МЧС Беларуси изобрел новый ствол для пожаротушения
Первый снег в Беларуси остался только на фото в социальных сетях
Игроки женского футбольного клуба "Минск" поделились эмоциями после общения с Александром Лукашенко
Глава МИД Беларуси предложил Евросоюзу современные пути решения миграционного кризиса
В мире
Все
Регионы
Все
Происшествия
Все
Во время футбольного матча Франция - Израиль подрались болельщики сборных
В Бресте военнослужащий спас жизнь 4-летнему мальчику, выпавшему из окна третьего этажа
288 тыс. рублей заплатит отец за шалость сына и лечение пострадавшей на пожаре в Белыничском районе
Брестские таможенники помогли изъять 225 кг психотропов - подробности 20 ноября