Израиль заявил об ударе по инфраструктуре ВС Сирии

Армия Израиля заявила об ударе по инфраструктуре ВС Сирии в районе Голанских высот и обвинила Дамаск в нарушении соглашения 1974 года о разъединении, сообщает ТАСС .

Отмечается, что ЦАХАЛ нанес удары по сирийской военной инфраструктуре с помощью танков и артиллерии. По мнению израильской стороны, Сирия нарушила соглашение 1974 г. о разъединении, которое предусматривает создание демилитаризованной буферной зоны между странами.

