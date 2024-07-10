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Израиль заявил об ударе по инфраструктуре ВС Сирии

Израиль заявил об ударе по инфраструктуре ВС Сирии

Армия Израиля заявила об ударе по инфраструктуре ВС Сирии в районе Голанских высот и обвинила Дамаск в нарушении соглашения 1974 года о разъединении, сообщает ТАСС.

Отмечается, что ЦАХАЛ нанес удары по сирийской военной инфраструктуре с помощью танков и артиллерии. По мнению израильской стороны, Сирия нарушила соглашение 1974 г. о разъединении, которое предусматривает создание демилитаризованной буферной зоны между странами.

Фото: БЕЛТА

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