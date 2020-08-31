Израильская армия будет сбивать аэробомбы при помощи лазера

Израильская армия представила публике новую лазерную систему, которая позволяет сбивать воздушные шары со взрывчаткой, запускаемые палестинцами. В последние несколько недель подобные инциденты имели место. Израильтяне обвиняют в совершении таких атак боевиков группировки "Хамас". Теперь кустарные аэробомбы можно уничтожать дешево, быстро и с высокой степенью эффективности.