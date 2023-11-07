Израильская армия пригрозила ударами по всему региону при любой угрозе стране

Израиль же продолжает бомбардировки и наземные операции в палестинском анклаве. Накануне ЦАХАЛ нанес новые удары по территории вокруг больницы Аль-Кудс на севере сектора Газа. Также израильские военные сообщили, что продвинулись к штабу ХАМАС, который расположен под зданием больницы "Аш-Шифа". Кроме того, ВВС и артиллерия атаковали территорию Ливана, где, как говорится в сообщении ЦАХАЛ, были расположены военные объекты "Хезболлы".



В свою очередь ракетным обстрелам подверглась и территория Израиля - как в приграничных с Газой районах, так и в центре и на севере. Была сбита баллистическая ракета Йемена - гиперзвуковой перехватчик армии Израиля сработал за пределами атмосферы Земли. Нетаньяху по-прежнему исключает прекращение огня до того, как все заложники будут освобождены. Однако он допустил «тактические небольшие паузы» для гуманитарных целей. Накануне порядка 70 грузовиков с международной помощью въехали в сектор Газа через контрольно-пропускной пункт "Рафах". А представитель израильской армии заявил, что военные готовы наносить удары по всему Ближнему Востоку, чтобы противостоять любой угрозе безопасности страны.