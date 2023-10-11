Онлайн-вещание
Поиск
3.41 RUB
3.36 USD
3.54 EUR
RU
Минск
Новости
Программа ТВ
Телешоу
Видеогалерея
ТВ-каналы
Радио
Онлайн-вещание
Политика
Экономика
Президент
Общество
Технологии
Культура
Регионы
Происшествия
Здоровье
Спорт
В мире
Кругозор
Телеграм новости
Европа
Китай
США
Украина
Россия
Ближний Восток
Главная страница
/
Новости
/
В мире
Израильская армия продолжает наносить удары по объектам в секторе Газа
11.10.2023
15:53
Президент
Все
Президент ответил на вопросы журналистов
16 часов назад
Президент оценил обновленный стадион "Трактор" и парк имени 50-летия Великого Октября
16 часов назад
Президент Беларуси высказался о демарше Дуды на климатическом саммите в Баку
14.11.2024
13:50
Президент Беларуси дал комментарий о выходе из президентской гонки Чемодановой и Бобрикова
14.11.2024
13:48
Политика
Все
Территориальные комиссии аккредитовали 593 национальных наблюдателя на выборах Президента Беларуси
22 часа назад
Минск и Астана разработали дорожную карту работы на 5 лет
24 часа назад
14 ноября в Беларуси большой законодательный день. Какие вопросы на повестке
14.11.2024
12:48
Ольга Чемоданова покинула президентскую гонку Беларуси
12.11.2024
19:29
Почему Сергей Бобриков решил больше не участвовать в электоральной кампании по выборам Президента
12.11.2024
16:38
Общество
Все
Военно-патриотическому клубу "Стрела" исполнился год. Лучшим воспитанникам вручены грамоты
7 часов назад
Вольфович: Беларусь демонстрирует инициативу к решению проблемы нелегальной миграции
1 час назад
Лишат ли Марин Ле Пен права участвовать в президентских выборах во Франции, рассказал Бояшов
4 часа назад
Международную конференцию по миграции примет Минск. Изучили тематику форума
6 часов назад
Экономика
Все
У биткоина снова рекорд - криптовалюта стоит больше 90 тыс. долларов
3 часа назад
В Беларуси 3,5 тыс. сельхозобъектов включены в план по сносу - какой процент работ уже выполнен
16 часов назад
Беларусь и Казахстан подписали контракты на 90 млн долларов
19 часов назад
Узнали, во сколько глобальное потепление обходится мировой экономике
14.11.2024
11:30
Каким странам пришелся по вкусу белорусский сахар в 2024 году
14.11.2024
11:14
В мире
Все
Митингующие в Абхазии прорвались в парламент страны
Недавно
Оппозиция в Абхазии начала штурм здания парламента
Недавно
Оппозиционеры в Абхазии потребовали отставки главы государства
Недавно
В Абхазии депутаты парламента и министры покинули комплекс правительственных зданий
Недавно
Регионы
Все
Мэр Минска проинспектировал строительство мусороперерабатывающего завода
11.11.2024
18:36
Строительство поликлиник и жилья - как развивается Минский район
11.11.2024
17:24
В Борисовском районе создали STEM-пространство для детей с особенностями развития
05.11.2024
18:35
В Парохонске открыли спорткомплекс в рамках проекта "Спорт для всех"
05.11.2024
17:20
В Боровлянах открыли новый кабинет МРТ
05.11.2024
15:52
Происшествия
Все
Во время футбольного матча Франция - Израиль подрались болельщики сборных
3 часа назад
В Бресте военнослужащий спас жизнь 4-летнему мальчику, выпавшему из окна третьего этажа
3 часа назад
288 тыс. рублей заплатит отец за шалость сына и лечение пострадавшей на пожаре в Белыничском районе
4 часа назад
Брестские таможенники помогли изъять 225 кг психотропов - подробности 20 ноября
6 часов назад
Кругозор
Все
Гороскоп на неделю с 11 по 17ноября: Близнецам стоит быть решительнее, Раков накроет волна романтики
11.11.2024
08:00
Топ-20 продуктов, которые помогут укрепить иммунитет осенью
10.11.2024
08:49
Гороскоп на неделю с 4 по 10 ноября: Дев накроет романтическая волна, а Овнов - задумок и идей
04.11.2024
08:00
Чего ждать в ноябре 2024 - расклад таро для всех знаков зодиака
01.11.2024
08:00
Праздники в ноябре-2024: календарь событий в Беларуси
29.10.2024
11:00