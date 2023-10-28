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Израильские силы расширяют масштаб наземной операции в секторе Газа
Резко обострилась и без того напряженная ситуация на Ближнем Востоке. Накануне вечером израильская армия сообщила о расширении боевых действий на территории сектора Газа. В сторону палестинской автономии двинулась бронетехника.
Ночью были нанесены массированные удары одновременно с воздуха, земли и моря. За несколько часов погибли более сотни мирных жителей. Сейчас анклав отрезан от внешнего мира. Не работает интернет и сотовая связь, нет электричества.
Судьба резолюции Генеральной ассамблеи ООН с призывом к перемирию и новая волна масштабных демонстраций - подробности у Яны Менделевой.Виток эскалации, непрекращающиеся взрывы и кроваво-алое небо, озаренное огнем. Первые полосы мировой прессы сегодня заняты ближневосточным конфликтом. Все обложки с одним ракурсом - видом на ночной сектор Газа. Накануне вечером в ЦАХАЛ заявили, что израильские силы расширяют масштаб наземной операции в секторе Газа. По данным ХАМАС, анклав атакован с суши, моря и воздуха.
За ночь армия Израиля нанесла удары по 150 подземным целям на севере сектора Газа, включая туннели и другую подземную инфраструктуру. Сколько человек убито и ранено в результате масштабных бомбардировок - неизвестно. Сектор Газа полностью отрезан от внешнего мира. Интернет и телефонная связь пропали еще накануне. Единственное средство коммуникации сейчас - это мечети с громкоговорителями.
Глава ВОЗ заявил, что полностью потеряна связь с сотрудниками, медучреждениями и партнерами в Газе. По сообщениям палестинского информационного агентства WAFA, в отсутствие связи скорые и спецслужбы не могут координировать свои действия для спасения раненых и извлечения людей из-под завалов. Утром по спутнику из Газы вышел на связь журналист в надежде быть услышанным.
Беларусь поддержала резолюцию Генассамблеи ООН, призывающую к мирному урегулированию палестино-израильского конфликта
Генассамблея ООН приняла резолюцию, призывающую к "немедленному, постоянному и устойчивому гуманитарному прекращению огня в секторе Газа". За инициативу проголосовали 120 стран, среди которых Беларусь. А вот постпред Израиля в ООН возмущен осуждением бомбардировок сектора Газа.
В числе тех, кто против, помимо Израиля, Чехия, Хорватия, Австрия, Венгрия и США. Глава МИД Ирана предупредил: если Америка продолжит поддержку Израиля, против Вашингтона будут открыты "новые фронты".
Мир сотрясли массовые демонстрации. Жители Туниса вышли на улицы с призывом прекратить удары по Газе. Акции в поддержку анклава вспыхнули также в Иордании.
Призывали прекратить огонь на Ближнем Востоке и перестать финансировать Израиль американцы. Около двух сотен протестующих собрались в здании вокзала в Нью-Йорке. Десятки арестованы.
Митинг прошел и в Париже. Толпы людей собрались на площади Республики в столице Франции, чтобы выразить свою поддержку жителям сектора Газа.
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