Израильские ученые обнаружили антитела, атакующие вирус

Израильские ученые сообщают о прорыве в поисках лекарства против коронавируса. Специалисты из Института биологических исследований обнаружили моноклональные антитела, которые атакуют COVID-19 в организме человека и могут быть применены для создания эффективной вакцины. В ближайшее время институт зарегистрирует патент, после этого свяжется с международными компаниями для массового производства нового лекарства.