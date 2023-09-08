Израильские ученые вырастили полную модель человеческого эмбриона из стволовых клеток

Большой скачок в науке - израильские ученые вырастили полную модель человеческого эмбриона, неотличимую от настоящего, без участия мужского семени и яйцеклетки. При этом сам эмбрион, выращенный из стволовых клеток, выглядит как здоровый человеческий зародыш спустя две недели после зачатия. Он даже произвел гормоны, которые используются для установления факта беременности.