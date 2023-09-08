3.42 RUB
3.34 USD
3.57 EUR
ПолитикаОбществоПрезидентЭкономикаЗдоровьеКультураРегионыПроисшествияТехнологииСпортВ миреКругозорТелеграм новости
Израильские ученые вырастили полную модель человеческого эмбриона из стволовых клеток
Большой скачок в науке - израильские ученые вырастили полную модель человеческого эмбриона, неотличимую от настоящего, без участия мужского семени и яйцеклетки. При этом сам эмбрион, выращенный из стволовых клеток, выглядит как здоровый человеческий зародыш спустя две недели после зачатия. Он даже произвел гормоны, которые используются для установления факта беременности.
Есть надежда, что подобные модели помогут ученым понять, как именно возникают разные типы клеток, наблюдать за самыми ранними этапами построения органов тела и объяснить происхождение наследственных и генетических заболеваний.
Президент
Все
Почему Президент Беларуси упрекнул Секретариат ООН в махровом бюрократизме
"Пора от слов перейти к делу" - Лукашенко внес предложения по борьбе с изменением климата
"Нам предстоит еще немало сделать" - Лукашенко о развитии двусторонних отношений с Зимбабве
Александр Лукашенко в Баку встретился с главой Зимбабве
Политика
Все
Общество
Все
Шпаковский: Экологическая повестка - значимый вопрос будущего человечества, и о нем нужно говорить
Переработка мусора и артезианская вода: как в Минске реализуется экологическая политика
500 легковушек и около 300 грузовиков стоят в очереди на белорусско-польской границе
Авдонин: Беларусь находится в числе государств, которые ориентируются на будущее человечества
В мире
Все
Регионы
Все
Происшествия
Все