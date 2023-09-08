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Израильские ученые вырастили полную модель человеческого эмбриона из стволовых клеток

Большой скачок в науке - израильские ученые вырастили полную модель человеческого эмбриона, неотличимую от настоящего, без участия мужского семени и яйцеклетки. При этом сам эмбрион, выращенный из стволовых клеток, выглядит как здоровый человеческий зародыш спустя две недели после зачатия. Он даже произвел гормоны, которые используются для установления факта беременности.

Есть надежда, что подобные модели помогут ученым понять, как именно возникают разные типы клеток, наблюдать за самыми ранними этапами построения органов тела и объяснить происхождение наследственных и генетических заболеваний.

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