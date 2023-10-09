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Израильские военные восстановили контроль над всеми населенными пунктами на юге страны
Весь мир продолжает следить за развитием ситуации на Ближнем Востоке. По сообщениям официального представителя израильской армии, военные восстановили контроль над всеми населенными пунктами на юге страны. Армия Израиля заявила о начале новой серии ударов по объектам ХАМАС в секторе Газа. Она же отметила, что мобилизовано 300 тысяч резервистов за 48 часов эскалации. Число жертв в Израиле превысило 700 человек. Количество погибших при израильских ударах по палестинскому сектору Газа возросло до 493. С обеих сторон пострадали тысячи человек.
В Сети появились новые кадры с места проведения музыкального фестиваля в Израиле, на гостей и участников которого, как отмечается, напал ХАМАС. Согласно сообщениям "Иерусалим пост", волонтеры нашли 260 тел участников вечеринки под открытым небом.
Напряженность сохраняется на всех фронтах - военном и дипломатическом. Член Конгресса США Марджори Тейлор Грин призвала расследовать, как американское оружие из Украины могло попасть в руки ХАМАС. А сын экс-президента США Дональда Трампа обратил внимание, что палестинцы держат в руках американские автоматы M4. "Могут ли они быть из запасов 70 тысяч тех, что США оставили "Талибану"?" - написал Трамп-младший в соцсетях.
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