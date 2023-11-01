Израильские войска продолжают расширенную наземную операцию в секторе Газа

Армия Израиля продолжает расширенную наземную операцию в секторе Газа. При этом Вашингтон и Тель-Авив рассматривают возможность ввода в анклав многонациональных сил, среди которых могут быть и американские военные. В секторе снова почти полностью пропал интернет.

В связи со сложной гуманитарной ситуацией в ХАМАС заявили, то сотрудники Красного Креста и иностранные граждане могут выехать из Газы в Египет. Первая группа иностранцев уже пересекает границу.

Тем временем десятки машин скорой помощи въезжают в сектор Газа через КПП "Рафах" - забрать раненых и тяжелобольных палестинцев. Рядом с границей толпа людей, которая также надеется пройти в Египет.

Другие международные новости:

