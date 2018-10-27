Израильские ВВС нанесли ракетные удары по 80 целям ХАМАС в секторе Газа. Обстрелы стали ответом на запуски ракет со стороны палестинцев по территории Израиля. Снаряды разорвались в местности, где расположены небольшие сельскохозяйственные поселения. Данных о погибших не поступало. Власти Израиля заявили об уничтожении десятков целей, принадлежавших движению ХАМАС. Это оружейные мастерские, тренировочный лагерь, вход в подземный туннель, наблюдательный пост и пять военных баз.