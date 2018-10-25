Израильские ВВС ударили по восьми целям в секторе Газа

Это военные объекты: тренировочный лагерь, мастерские и склады с боеприпасами. О жертвах не сообщается. Военные заявили, что удар был нанесен в ответ на снаряды, выпущенные со стороны анклава по территории Израиля. Ракеты успешно отразили системы ПРО.