ПолитикаПрезидентОбществоЭкономикаПроисшествияЗдоровьеТехнологииКультураРегионыСпортВ миреТелеграм новостиКругозор
ЕвропаКитайСШАУкраинаРоссияБлижний Восток

Израильские ВВС ударили по восьми целям в секторе Газа

Это военные объекты: тренировочный лагерь, мастерские и склады с боеприпасами. О жертвах не сообщается. Военные заявили, что удар был нанесен в ответ на снаряды, выпущенные со стороны анклава по территории Израиля. Ракеты успешно отразили системы ПРО.

Президент

Все

Политика

Все

Общество

Все

В мире

Все

Регионы

Все

Зона X

Все