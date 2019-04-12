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Израильский аппарат по изучению Луны "Берешит" разбился при посадке

На высоте около 22 км от поверхности Луны у него внезапно отказал основной двигатель. Связь была потеряна. Израильский зонд должен был приземлиться в районе Моря Ясности на видимой стороне спутника Земли, чтобы сделает серию фотографий, а также провести анализ грунта. В случае успеха Израиль мог бы стать четвертой страной в мире, кому удалось бы посадить на Луне свой аппарат.

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