Израильское правительство проголосовало за объявление временного перемирия в секторе Газа. Предполагается, что 50 заложников из числа удерживаемых ХАМАС будут обменены на 300 находящихся в израильских тюрьмах арабов. В анклав допустят караваны с гуманитарной помощью. Подразделения ЦАХАЛ должны быть отведены на окраины города Газа. Перемирие продлится четыре дня. Пока, однако, боевые действия в регионе продолжаются. Несколько часов назад израильтяне нанесли удар по ооновской школе, в которой укрывались беженцы. Палестинская сторона сообщает о многочисленных жертвах. К настоящему моменту в регионе погибли более 14 тысяч мирных жителей, около 6 тысяч из них - дети.