Извержение вулкана Ключевская Сопка

Самый высокий вулкан России Ключевская Сопка вновь начал извергаться. Эксперты запечатлели огромный столб дыма и стекающую по склонам лаву, которая спускалась внутрь ледника Эрна, что создает угрозу для местного населения. Выбросы земной породы достигали в высоту полуметра. К слову, последнее извержение в регионе было зарегистрировано в начале октября и продолжалось до 8 февраля.