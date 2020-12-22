Извержение вулкана на Гавайях

На Гавайях извержение вулкана. Оно началось накануне, а позже в этом районе зафиксировали землетрясение магнитудой 4,4. Высота фонтанов лавы достигает 50 метров. В регионе объявлен красный уровень угрозы. Эвакуацию людей в окресностях пока не планируют. До этого вулкан извергался два года назад.