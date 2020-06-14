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Извержение вулкана в Эквадоре: улицы городов засыпаны пеплом
В Эквадоре извергается вулкан Сангай. 16 городов страны засыпало пеплом. Огненная гора находится на восточном склоне Анд. Выбросы пепла и лавы на этом вулкане происходят довольно часто, но на этой неделе они были достаточно мощными, а погодные условия способствовали ощутимому пеплопаду. Власти призывают жителей городов, где проводится уборка улиц, пользоваться масками и выбирать одежду, максимально закрывающую тело. В ряде населенных пунктов пока под запретом движение транспорта.
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