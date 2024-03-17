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Извержение вулкана в Исландии: власти объявили режим чрезвычайной ситуации

Вулкан на полуострова Рейкьянес в Исландии снова начал извержение. Это уже четвертое извержение с декабря.

По сообщениям СМИ, трещина, возникшая из-за извержения, протянулась на 3 с половиной километра. Власти объявили режим чрезвычайной ситуации.

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