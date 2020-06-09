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Российскому актеру Михаилу Ефремову грозит 12 лет тюрьмы
Ему предъявлено обвинение в нарушении правил дорожного движения в состоянии опьянения. Накануне вечером машина, за рулем которой был артист, в районе Смоленской площади выехала на встречную полосу, где столкнулась с другим автомобилем. В момент ДТП актер был пьян - более 2 промилле алкоголя.
Жизнь пострадавшего в ДТП водителя медикам спасти не удалось. Погибший - Сергей Захаров. В Москве он работал курьером в интернет-магазине.
Михаил Ефремов задержан. По данным российских СМИ, в крови актера были обнаружены также следы наркотических веществ. С начала этого года ему было выписано 10 штрафов за нарушение ПДД.
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