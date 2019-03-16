Известную российскую певицу и телеведущую Юлию Началову срочно прооперировали

Известную певицу и телеведущую Юлию Началову в России прооперировали из-за угрозы абсцесса. Сейчас артистка, как и до хирургического вмешательства, находится в коме. К ней, кроме родителей, никого не пускают. Операция длилась два часа, к делу привлекли ведущих столичных специалистов. По словам медиков, есть риск осложнений в виде отека легких. Напомним, певицу госпитализировали 8 марта с резко повысившимся уровнем сахара.