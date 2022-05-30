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Известны детали обстрела Донецка со стороны ВСУ
Стали известны детали обстрела Донецка со стороны ВСУ. По сообщениям представительства ДНР, армия Украины выпустила две ракеты с кассетным боеприпасом и применила 155-миллиметровую артиллерию. По предварительным данным, 6 человек погибли, в том числе - подросток. Еще 14 местных жителей ранены.
Взрыв в Мелитополе
Взрывчатка при теракте в Мелитополе заложена была в люке на улице - уточняют СМИ. Напомним, несколько часов назад в городе на воздух взлетел автомобиль с украинскими номерами, припаркованный возле главной городской площади. По обновленным данным, при взрыве пострадали два человека. Местные власти произошедшее квалифицируют как теракт. Отмечается, что он направлен на дестабилизацию мирной жизни в городе.
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