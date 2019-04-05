Известны и результаты анализов крови Зеленского и Порошенко

До второго тура выборов в Украине остается немногим более двух недель. Он пройдет 21 апреля, а 19-го должны состояться предвыборные теледебаты, которые определены законом. ЦИК Украины накануне заявил, что встречу действующего президента Украины Петра Порошенко и его оппонента, шоумена Владимира Зеленского, на киевском стадионе "Олимпийский" можно рассматривать как одну из форм агитации. Трибуны главной украинской спортивной арены вмещают до 90 тысяч зрителей.

