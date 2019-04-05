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Известны и результаты анализов крови Зеленского и Порошенко

До второго тура выборов в Украине остается немногим более двух недель. Он пройдет 21 апреля, а 19-го должны состояться предвыборные теледебаты, которые определены законом. ЦИК Украины накануне заявил, что встречу действующего президента Украины Петра Порошенко и его оппонента, шоумена Владимира Зеленского, на киевском стадионе "Олимпийский" можно рассматривать как одну из форм агитации. Трибуны главной украинской спортивной арены вмещают до 90 тысяч зрителей.

Накануне Зеленский пригласил лидера "Батькивщины" Юлию Тимошенко стать независимым арбитром и ведущей дебатов. Была названа и дата встречи на стадионе - 19 апреля. А сегодня и Порошенко, и Зеленский сдали анализ крови на алкоголь и наркотики. Никаких психоактивных веществ в предварительном результате анализов обоих участников, как сообщается, не обнаружено.


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