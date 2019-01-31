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Известный актер и шоумен Владимир Зеленский официально стал кандидатом в Президенты Украины

Такое решение накануне принял Центризбирком страны. Напомним, документы для регистрации Зеленский подал 25 января, в свой день рождения. Таким образом, 41-летний лидер партии "Слуга народа" стал 24-м в списке зарегистрированных кандидатов на высший государственный пост. Официальная предвыборная кампания в Украине началась 31 декабря. Выборы намечены на 31 марта.

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