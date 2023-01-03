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Известный гонщик погиб в аварии
Кен Блок погиб в возрасте 55 лет после инцидента со снегоходом на крутом склоне, пишетSputnik.
По официальной информации, автогонщик ехал на снегоходе по крутому склону горы в штате Юта, когда его машина внезапно перевернулась и приземлилась на него. В результате полученных травм он скончался на месте.
У гонщика остались жена Люси и трое детей.
Фото:pixabay.com
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