Известный гонщик погиб в аварии

Кен Блок погиб в возрасте 55 лет после инцидента со снегоходом на крутом склоне, пишетSputnik.



По официальной информации, автогонщик ехал на снегоходе по крутому склону горы в штате Юта, когда его машина внезапно перевернулась и приземлилась на него. В результате полученных травм он скончался на месте.



У гонщика остались жена Люси и трое детей.



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