ПолитикаПрезидентОбществоЭкономикаПроисшествияЗдоровьеТехнологииКультураРегионыСпортВ миреТелеграм новостиКругозор
ЕвропаКитайСШАУкраинаРоссияБлижний Восток

Известный гонщик погиб в аварии

Известный гонщик погиб в аварии

Кен Блок погиб в возрасте 55 лет после инцидента со снегоходом на крутом склоне, пишетSputnik.

По официальной информации, автогонщик ехал на снегоходе по крутому склону горы в штате Юта, когда его машина внезапно перевернулась и приземлилась на него. В результате полученных травм он скончался на месте.

У гонщика остались жена Люси и трое детей.

Фото:pixabay.com

Президент

Все

Политика

Все

Общество

Все

В мире

Все

Регионы

Все

Зона X

Все