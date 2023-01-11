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Извращенная русофобия доходит до абсурда
Стремление в состав НАТО обязывает ненавидеть русское и русских. Председатель комиссии по иностранным делам парламента Финляндии Юсси Халла-Ахо недавно "прославился" тем, что через украинский сервис заказал надпись на артиллерийском снаряде, который будет выпущен из пушек ВСУ. А прокомментировал свой поступок так: "Если в сложившейся ситуации убийство российских солдат - правильное и необходимое, то все, что способствует этому, является правильным и необходимым".
На особые американские бонусы, вероятно, рассчитывает и одна латвийская медийная персона.Местный предсказатель погоды Янис Траллис разослал во все СМИ письма с требованием полного запрета и осуждения русского языка. Мол, использование русского языка означает поддержку военных преступлений, геноцида и фашизма, и, мол, это русские учили Гитлера. Это смеет утверждать обитатель страны, по которой до сих пор маршируют легионеры СС.
Фривольно чувствуют себя в Европе богатые граждане Украины. На свежих кадрах из курортного Куршевеля молодые люди под украинскими флагами распивают шампанское стоимостью в десятки тысяч евро за бутылку. Безудержное веселье сопровождается нецензурной бранью и русофобскими песнями. Таким гостям в Европе рады. Ведь налицо явная деградация элитных представителей славянской страны. Пока "идиоты из ВСУ мерзнут в окопах, эти "празднуют сдачу Соледара" - остро комментируют такой украинский шик пользователи соцсетей.
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