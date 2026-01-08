К 2027 году военный бюджет США достигнет 1,5 трлн долларов

К 2027 году президент США Дональд Трампа планирует увеличить военный бюджет страны до 1,5 трлн долларов.

Он подчеркнул, что такие расходы возможны благодаря доходам от тарифов, которые, по словам главы Белого дома, приносят государству рекордные суммы. Трамп утверждает, что эти средства позволят одновременно усиливать армию, сокращать долг и поддерживать граждан со средними доходами.