К 2030 году в Нидерландах прогнозируют хронический дефицит электричества. По данным нацоператора сетей, из-за перехода на электромобили и принудительной электрификации промышленности, энергосистема королевства не справляется с нагрузками.

Прогнозы ухудшаются. Масштабные отключения неизбежны гораздо раньше 2030 года. В попытках спасти ситуацию правительство рассматривает экстренные меры вплоть до рассылки гражданам СМС-оповещений с призывами выключить бытовые приборы.