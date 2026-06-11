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К 2030 году в Нидерландах прогнозируют хронический дефицит электричества
Автор:Редакция news.by
К 2030 году в Нидерландах прогнозируют хронический дефицит электричества. По данным нацоператора сетей, из-за перехода на электромобили и принудительной электрификации промышленности, энергосистема королевства не справляется с нагрузками.
Прогнозы ухудшаются. Масштабные отключения неизбежны гораздо раньше 2030 года. В попытках спасти ситуацию правительство рассматривает экстренные меры вплоть до рассылки гражданам СМС-оповещений с призывами выключить бытовые приборы.
Без радикальной смены курса уже к 2035-му жителям Нидерландов придется проводить без света до двух суток в год.