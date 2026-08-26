К 2050 году население Литвы сократится более чем на 200 тыс. человек

Демографическую ситуацию в Литве признали трагедией. К 2050 году население страны сократится более чем на две сотни тысяч человек.

По данным экспертов, старение населения неизбежно. Доля пожилых людей за 25 лет вырастет на 8 %. А рождаемость, например, только за первые 6 месяцев 2026 года рухнула сразу на треть (в сравнении с прошлогодним аналогичным периодом).

Закономерно сократится и численность трудоспособного населения примерно на полмиллиона. Столь резкие демографические провалы аналитики объясняют ухудшением социальных условий в стране.