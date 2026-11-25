Вслед за Эстонией Латвия рассматривает вопрос об ограничениях на границе с Россией.

Недальновидные политики, похоже, заигрались в эту самую политику или, что вероятнее всего, в войнушку и хотят оставить простой народ без родственных связей и доходов.

До введения санкций россияне привозили в ЕС почти 15 млрд долларов ежегодно - это годовой бюджет той же Эстонии.

25 ноября ведущий проекта "Вечерний Мамыкин" Андрей Мамыкин попытается понять, на что прибалтийские русофобы хотят разменять жизнь простых людей. Узнайте авторский взгляд на проблемы на "Первом информационном" в 21:15 и 23:15.