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К МКС пристыковался "Союз МС-27" с новым международным экипажем
Пилотируемый корабль "Союз МС-27", который был запущен с космодрома Байконур, пристыковался к модулю "Причал" российского сегмента Международной космической станции (МКС). Это следует из трансляции Роскосмоса, пишет ТАСС.
На корабле на станцию прибыл экипаж 73-й долговременной экспедиции. В состав экипажа корабля входит космонавт Роскосмоса, шестой специальный корреспондент ТАСС на МКС Алексей Зубрицкий. Помимо него корабль доставил на МКС космонавтов Сергея Рыжикова и астронавта NASA Джонни Кима.
Полет до МКС прошел по двухвитковой схеме сближения, корабль пристыковался к модулю "Причал" российского сегмента станции в 11:58 мск.
Как ранее сообщали в Роскосмосе, на пуск в город Байконур прибыло рекордное число туристов - не менее 2 500 человек. Старт ракеты был приурочен к 80-летию Победы.
Планируется, что корабль вернется на Землю 9 декабря. Во время миссии запланировано проведение 50 научных экспериментов, в том числе два новых. Кроме того, Рыжиков и Зубрицкий в октябре выполнят два выхода в открытый космос.