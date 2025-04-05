К МКС пристыковался "Союз МС-27" с новым международным экипажем

news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/b5890d42-9afb-4431-b364-4ebec155869d/conversions/92068599-4070-4cb8-8cdf-410fb7a0af9f-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/b5890d42-9afb-4431-b364-4ebec155869d/conversions/92068599-4070-4cb8-8cdf-410fb7a0af9f-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/b5890d42-9afb-4431-b364-4ebec155869d/conversions/92068599-4070-4cb8-8cdf-410fb7a0af9f-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/b5890d42-9afb-4431-b364-4ebec155869d/conversions/92068599-4070-4cb8-8cdf-410fb7a0af9f-xl-___webp_1920.webp 1920w

Пилотируемый корабль "Союз МС-27", который был запущен с космодрома Байконур, пристыковался к модулю "Причал" российского сегмента Международной космической станции (МКС). Это следует из трансляции Роскосмоса, пишет ТАСС.

На корабле на станцию прибыл экипаж 73-й долговременной экспедиции. В состав экипажа корабля входит космонавт Роскосмоса, шестой специальный корреспондент ТАСС на МКС Алексей Зубрицкий. Помимо него корабль доставил на МКС космонавтов Сергея Рыжикова и астронавта NASA Джонни Кима.

Полет до МКС прошел по двухвитковой схеме сближения, корабль пристыковался к модулю "Причал" российского сегмента станции в 11:58 мск.

Как ранее сообщали в Роскосмосе, на пуск в город Байконур прибыло рекордное число туристов - не менее 2 500 человек. Старт ракеты был приурочен к 80-летию Победы.