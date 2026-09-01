К областным "Дожинкам" готовятся в Миорах

Северный регион готовится чествовать лидеров уборочной страды. Работники агропромышленного комплекса, достигшие высоких результатов во время жатвы, в этом году соберутся в Миорах. К областным "Дожинкам" райцентр активно преображается. В режиме перезагрузки - улицы, дворы, жилые дома и социальные объекты.

Пока аграрии в полях, не теряют времени и строительные бригады. Марафон преображений в Миорах охватил около сотни объектов. Подготовка к "Дожинкам" находится на завершающем этапе.

Для удобства местных жителей и гостей райцентра обновили около 10 км дорог. Акценты сделаны на ремонт жилфонда с благоустройством придомовых территорий.

Город обрел свежий дизайн в единой концепции, а национальный колорит теперь проявляется в каждой детали.

"Очень красивые стали фасады домов. Весь наш микрорайон в одном стиле, но у каждого своя изюминка. Нравится, ярко", - поделилась жительница Миор.

Другая жительница рассказала, что "Дожинки" помогли сделать город краше и лучше. Особенно это видно на их микрорайоне и в домах. Сделали ремонт, и остается только поддерживать порядок.

Один из наиболее ожидаемых объектов среди спортсменов - новый зал для занятий боксом. Масштабная модернизация помещения позволит вывести подготовку юных спортсменов на новый уровень. Оценить современный ринг смогут и боксеры-любители.

Лариса Малецкая, заведующая сектором спорта Миорского райисполкома:

"Развитие данного вида спорта нам необходимо. У нас хороший есть кадровый потенциал. Взрослые люди и молодежь хотят заниматься этим видом спорта. Большой будет зал для проведения не только учебно-тренировочных занятий, но и, конечно же, проведения соревнований. Все необходимое спортивное оборудование уже закуплено".

"Процентов 70 уже, наверное, выполнено всех основных работ, которые были запланированы. Все работают очень быстро, потому что сроки очень сжаты. И хотелось бы это все быстро закончить, построить и передать в пользование", - отметил производитель монтажных работ строительной организации Денис Грибко.

Комплексно трансформируется и сектор культуры. К "Дожинкам" обновили фасад, кровлю, внутреннюю отделку, местные библиотеки, закупили современную технику и мебель.

Оксана Подява, заведующая сектором культуры Миорского райисполкома:

"Все учреждения культуры преобразились. В нашем историко-этнографическом музее завершается капитальный ремонт с элементами модернизации. Ремонт в нашем центре культуры уже завершен - там прошел текущий ремонт. Наша детская школа искусств тоже успешно прошла этот этап".

Большое внимание уделяется и социальной сфере. К началу учебного года основательно обновили две средние школы. Современный облик приобрела и районная больница. Учреждение обслуживает более 16 тыс. человек, в том числе пациентов из соседних районов. В помощь медикам новое оборудование.

Анжелика Суховская, главный врач Миорской ЦРБ:

"Мы обновили стоматологические установки. Текущий ремонт проводится в стоматологическом отделении. Также обновилось рентгеноборудование. В поликлинике приобретен дентальный рентгенаппарат".

Активно наводят лоск на ключевой локации предстоящего праздника - центральной площади. Ее уже украсила новая архитектурная композиция, объединившая туристические бренды Миорского края. Район славится живописной природой.

"Миорщина обладает огромным туристическим потенциалом: это и наше болото Ельня, и водопад на реке Вята. Достаточно много интересных исторических объектов. Поэтому сам город после "Дожинок" даже для туристов будет более привлекательным. Я думаю, что количество тех людей, которые к нам сюда приезжают, будет только увеличиваться", - рассказал заместитель председателя Миорского райисполкома Александр Жук.

В режиме перезагрузки и другие локации Миорского района - преображается заказник Ельни и город Десна. Ведь "Дожинки" - это не только про праздник, но и про создание комфортных условий для людей.