К югу от Соломоновых Островов произошло землетрясение магнитудой 5,1
Автор:Редакция news.by
Землетрясение магнитудой 5,1 зафиксировано у южного побережья главного острова Соломоновых Островов, сообщает БЕЛТА со ссылкой на ТАСС.
Эпицентр стихии находился на расстоянии менее 40 км к югу от берегов острова Гуадалканал, на котором проживают около 110 тыс. человек и находится столица государства Хониара. Очаг залегал на глубине 46 км.
Информации о пострадавших и разрушениях не поступало. Угроза цунами не объявлялась.