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К 2030 году Литва планирует развернуть собственную дивизию
Литва к 2030 году надеется развернуть собственную дивизию. Командующий литовской армией заявил, что это формирование будет для страны новым по численности военных.
На сегодняшний день самой крупной войсковой единицей в армии является бригада. Он добавил, что если каких-то подразделений будет не хватать, то помогут союзники по НАТО.
А Польша в 2023 году потратит на укрепление своей обороноспособности 4 % ВВП, то есть более 20 млрд долларов. Об этом сообщил президент Анджей Дуда на форуме в Давосе. Страна сейчас совершает крупные покупки вооружения у США и Южной Кореи.
Кстати, Варшава готова пренебречь мнением Берлина в вопросе вооружения Украины. Премьер-министр Матеуш Моравецкий заявил, что готов предоставить Киеву танки "Леопард" и без разрешения Германии.
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