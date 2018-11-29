К 2033 году в Польше построят несколько атомных электростанций

Первая в истории страны АЭС может быть возведена в одном из населенных пунктов к северо-западу от Гданьска - в Жарновце или Копалино, пишет немецкая «Маркише Одерцайтунг». Напомним, несколько недель назад министр энергетики Польши Кшиштоф Тхужевский заявил, что АЭС необходима по экономическим причинам. В настоящее время около 80 процентов электроэнергии, которая вырабатывается в стране, приходится на угольные тепловые электростанции, а ЕС планирует увеличивать размеры штрафов за выбросы тепловых газов.