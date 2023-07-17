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К атаке на Крымский мост причастны США и Британия - возбуждено уголовное дело по статье о теракте

Атака на Крымский мост была совершена киевским режимом. Решение принимали украинские официальные лица и военные при участии спецслужб США и Великобритании. Об этом заявила официальный представитель МИД России. Антитеррористический комитет уточнил: мост был атакован двумя украинскими беспилотными надводными аппаратами.

В связи с повреждением Крымского моста Следственным комитетом России возбуждено уголовное дело по статье 205 УК РФ ("Террористический акт"). По данным следствия, в ночь с 16 на 17 июля в результате террористического акта, совершенного украинскими спецслужбами, поврежден один из участков Крымского моста. Погибли двое мирных жителей - мужчина и женщина, находившиеся за рулем автомобиля, их несовершеннолетняя дочь получила ранения, ей оказывается медицинская помощь. В рамках уголовного дела назначены необходимые экспертизы. Следствием устанавливаются лица из состава украинских спецслужб и вооруженных формирований, причастных к организации и исполнению данного преступления.
Светлана Петренко, официальный представитель Следственного комитета России

В связи с ЧП на Крымском мосту автомобильное движение было временно ограничено. Отрабатываются технологические схемы ремонта. Решение о движении автомобилей будет принято в ближайшее время.

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