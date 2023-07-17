3.40 RUB
3.39 USD
3.58 EUR
ЭкономикаПрезидентОбществоПолитикаПроисшествияЗдоровьеТехнологииКультураРегионыСпортВ миреТелеграм новостиКругозор
К атаке на Крымский мост причастны США и Британия - возбуждено уголовное дело по статье о теракте
Атака на Крымский мост была совершена киевским режимом. Решение принимали украинские официальные лица и военные при участии спецслужб США и Великобритании. Об этом заявила официальный представитель МИД России. Антитеррористический комитет уточнил: мост был атакован двумя украинскими беспилотными надводными аппаратами.
В связи с повреждением Крымского моста Следственным комитетом России возбуждено уголовное дело по статье 205 УК РФ ("Террористический акт"). По данным следствия, в ночь с 16 на 17 июля в результате террористического акта, совершенного украинскими спецслужбами, поврежден один из участков Крымского моста. Погибли двое мирных жителей - мужчина и женщина, находившиеся за рулем автомобиля, их несовершеннолетняя дочь получила ранения, ей оказывается медицинская помощь. В рамках уголовного дела назначены необходимые экспертизы. Следствием устанавливаются лица из состава украинских спецслужб и вооруженных формирований, причастных к организации и исполнению данного преступления.
В связи с ЧП на Крымском мосту автомобильное движение было временно ограничено. Отрабатываются технологические схемы ремонта. Решение о движении автомобилей будет принято в ближайшее время.
Президент
Все
Политика
Все
Общество
Все
Как будет проходить агитация кандидатов в СМИ и кто будет следить за соблюдением принципа равенства
Какой принцип лежит в основе белорусской стратегии безопасности - в проекте "Диспозиция"
Как реагировать на современные вызовы, обсудили на Международной военно-научной конференции
Какие техника и психологические приемы помогают таможне обнаруживать запрещенные грузы на ПП
В мире
Все
Регионы
Все
Происшествия
Все
За ролик дрифта лишили прав, авария с участием четырех авто - обзор ДТП
Дикий лось ворвался в автосалон BMW и разгромил несколько раритетных машин
Неисправная печь едва не сгубила людей, вспыхнула зарядка аккумулятора - обзор ЧП
Мошенники сообщили жительнице Гродно радостную весть и выманили у нее более 55 тыс. рублей