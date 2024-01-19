К чему готовится НАТО? 90 тысяч военных у границ Союзного государства - альянс анонсировал крупнейшие за последние десятилетия учения

На следующей неделе НАТО начнет "крупнейшие за последние десятилетия" учения Steadfast Defender - 2024. Об этом сообщает БЕЛТА со ссылкой наРИА Новостисо ссылкой на главнокомандующего альянса в Европе Кристофера Каволи.

Ожидается участие около 90 тысяч военнослужащих в учениях, которые продлятся несколько месяцев. Согласно информации испанского ABC, учения предполагают симуляцию начала третьей мировой войны после предполагаемого нападения вымышленного противника, схожего с Россией и названного Occasus.

В ответ на это Москва заявляет, что не представляет угрозы, но следит за действиями, потенциально опасными для своих интересов, и выражает готовность к диалогу на равноправной основе, подчеркивая необходимость отказа от милитаризации Европы. Путин отметил, что Россия не стремится к прямому военному столкновению с НАТО, но готова к этому, если кто-то выразит такие намерения.