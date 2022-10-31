К чему призывают протестующие в немецком Дрездене

Стихийная акция протеста в немецком Дрездене. Тысячи протестующих прошли маршем по центру города. Местные жители в очередной раз против роста цен на электроэнергию. Требуют остановить инфляцию и прекратить поставки оружия на Украину, которые сделали немецкую армию практически "голой".



"Мы должны сделать все, чтобы положить конец этому конфликту. Для этого нам нужна дипломатия, а не оружие. Мы выступаем за мир и за дипломатию. И мы не хотим энергетического кризиса, который может уничтожить Германию", - призывают протетсующие.



Участники акции призвали власти заняться решением внутренних проблем, помимо прочего, потребовали поддержать малообеспеченные слои населения в условиях подорожания продуктов и роста цен на коммунальные услуги.

