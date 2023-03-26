К каким последствиям приведет оружие с обедненным ураном?

Последствия здесь абсолютно ясны: это будет гигантское заражение мирного населения и личного состава украинской армии, это будет крупномасштабное заражение не только людей, но и местности прежде всего. Этот уран не поддается дезактивации и разлагается в течение 4,5 млрд лет. Это значит, что наступит массовое заболевание людей онкологическими болезнями.

Виктор Баранец, военный эксперт (Россия)