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К каким последствиям приведет оружие с обедненным ураном?

Недавно замминистра обороны Великобритании Аннабель Голди заявила, что Лондон передаст ВСУ бронебойные снаряды, содержащие обедненный уран. Мы все ближе к применению ядерного оружия? К каким последствиям может привести использование подобного вооружения? На эти вопросы ответил российский военный эксперт Виктор Баранец.

Последствия здесь абсолютно ясны: это будет гигантское заражение мирного населения и личного состава украинской армии, это будет крупномасштабное заражение не только людей, но и местности прежде всего. Этот уран не поддается дезактивации и разлагается в течение 4,5 млрд лет. Это значит, что наступит массовое заболевание людей онкологическими болезнями.
Виктор Баранец, военный эксперт (Россия)

Эксперт привел 2 примера из истории: "В Югославии применялись такие американские боеприпасы. Что мы имеем сегодня? 10 тыс. умерших от рака, еще около 30 тыс. мучающихся от онкологических заболеваний. Бросаем взор на Ирак, где тоже применялись боеприпасы с обедненным ураном. Там 400 тыс. людей умерли от рака, больше 1 млн сегодня медленно умирают от онкологических заболеваний".

"Во-первых, заражается земля, а Украина всегда была одной из крупнейших житниц Европы. А кто теперь купит у Украины зерно, которое будет выращиваться на землях, отравленных этой ядовитой заразой. Продажа зерна очень жирно пополняла национальную казну, а теперь вряд ли власти сумеют также привольно сеять жито на украинских просторах, которые будут покрыты ядерной пылью. А в итоге национальный бюджет Украины очень серьезно будет страдать", - утверждает Виктор Баранец.

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